أخطر 7 أطعمة ممنوعة لمرضى قصور الغد الدرقية.. أطباء يحذرون من تناولها

يؤثر قصور الغدة الدرقية على صحة الجسم بطرق مختلفة، لذا من الضروري إتباع أنظمة غذائية سليمة وصحية، للوقاية من أي أمراض أو مضاعفات خطيرة.

أطعمة ممنوعة لمرضى قصور الغدة الدرقية

ووفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، إليك قائمة ببعض الأطعمة التي يجب على مرضى قصور الغدة الدرقية الإمتناع عن تناولها، منعًا لإمتصاص الدواء المعالج لها إو إضعاف مفعوله..

أطعمة ممنوعة لمرضى قصور الغدة الدرقية

1- الخضروات الصليبية

تحتوي هذه الخضروات على مواد المغذية وألياف، بالإضافة إلى مركبات تعرف باسم goitrogens، والتي قد تتداخل مع قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الهرمونات، وأبرزها البروكلي، والقرنبيط، والكرنب.

2- منتجات الصويا

تحتوي منتجات الصويا، بما في ذلك فول الصويا والتوفو، على مركبات تسمى فيتويستروجنز، قد تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية عن طريق التدخل في امتصاص دواء هرمون الغدة الدرقية.

3- الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

على الرغم من أن هذا المرض لا يرتبط بشكل مباشر بوظيفة الغدة الدرقية، إلا أن بعض الأفراد الذين يعانون منه، قد يعانون أيضًا من أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، وفي هذه الحالات، قد يؤدي تناول الجلوتين (وهو بروتين موجود في القمح والشعير والجاودار) إلى حدوث التهاب وتفاقم مشاكل الغدة الدرقية.

4- السكريات المكررة والأطعمة المصنعة

يسبب تناول السكريات المكررة والأطعمة المعالجة للغاية اختلال مستويات السكر في الدم والالتهابات، وقد يكون هذا أمرًا مزعجًا بالنسبة للأفراد الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، حيث إن عملية التمثيل الغذائي لديهم تكون أبطأ بالفعل بسبب هذه الحالة.

5- الإفراط في تناول اليود

اليود عنصرًا غذائيًا أساسيًا لصحة الغدة الدرقية، لأنه لبنة أساسية لإنتاج هرمون الغدة الدرقية، ومع ذلك، فإن استهلاك كميات زائدة منه قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصًة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، فهو قد يسبب تفاقم وظيفة الغدة الدرقية، في حين أن نقصه يشكل مصدر قلق في بعض المناطق، فمن المهم تحقيق التوازن وتجنب تحميل نظامك الزائد بالأطعمة الغنية باليود أو المكملات الغذائية دون توجيه متخصص.

6- الأطعمة الدهنية والمقلية

تلعب الدهون دورًا حيويًا في إنتاج الهرمونات، بما في ذلك هرمونات الغدة الدرقية، ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط لها، وخاصة الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في الأطعمة المقلية والمعالجة، قد يساهم في الالتهاب ويؤثر سلبًا على وظيفة الغدة الدرقية.

7- الكافيين والمنشطات الزائدة

قد يتداخل الكافيين والمنشطات الموجودة في القهوة ومشروبات الطاقة وبعض المكملات الغذائية مع امتصاص هرمون الغدة الدرقية، وربما تعطل وظيفة الغدة الدرقية، كما أن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى إجهاد الغدة الكظرية، مما يؤثر على التوازن الهرموني العام للجسم.