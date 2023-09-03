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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر أذربيجان، حسب ما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد.

 

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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة تيمور بإندونيسيا

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وأوضح المركز أن الزلزال وقع على بعد 29 كيلومترا شمال غرب مدينة أدجيكابول.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الزلزال.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة علي مقياس ريختر في بحر قزوين قبالة سواحل أذربيجان.

وبحسب ما ورد، كان مركز الهزات يقع على بعد 80 كيلومترا شمال شرق منطقة خاشماز، وكان المركز على عمق 35 كيلومترا.

وشعر السكان بالزلزال في عدد من مناطق أذربيجان، كما وقعت هزات قوية في العاصمة باكو.

وفي سياق آخر، ظهرت في المدينة التركية "قونية" حفرة عميقة جديدة يبلغ قطرها حوالي 20 مترًا وعُمق 15 مترًا ، مما تسبب في الخوف بين سكان المنطقة وارتبط بحدوث زلزال جديد، وأيضًا ازدادت التساؤلات حول ما إذا كان لها علاقة بوقوع زلزال جديد أم لا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

ولاحظ عمال زراعيون في حقل بطاطس بمنطقة بشاجيل في منطقة كارابينار بقونيا التركية، ظهور حفرة عميقة، مماثلة تقريباً للحفرة السابقة التي ظهرت في أعقاب الزلزال المدمر في فبراير الماضي، بحسبما ذكرته صحيفة "يني شفق" التركية.

بدوره، قال صاحب الحقل الذي ظهرت فيه الحفرة، كاظم أصلان سيان، إنهم لاحظوا الحفرة أثناء وجودهم في الحقل لرش المبيدات، ولم يتمكّنوا من الاقتراب منها لأن المساء كان قد حلّ.

وأضاف أنهم عندما أدركوا حجمها في الصباح شعر العمّال بالقلق، فأبلغوا السلطات بالموقف لفحصها.

يُشار إلى أنه في فبراير الماضي، كان ظهور حفرة عملاقة تشكّلت فجأة في منطقة الرشادية في ولاية قونيا وسط تركيا، قد أثار ذعرا كبيرا، حيث زادت مخاوف السكّان من ارتباطها بسلسلة الزلازل والهزات التي ضربت ولايات تركية عديدة وقتها.

وبحسب الفيديو الذي انتشر في فبراير الماضي، فإن مساحة الحفرة التي ظهرت بشكل مفاجئ، تبلغ 1400 متر بعمق 12 متراً وقطر 37 متراً، ما أثار حيرة السكان وزاد من مخاوفهم تجاه الأمر.

 

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