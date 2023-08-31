زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة تيمور بإندونيسيا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيائية في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن زلزالًا قوته 6.2 درجة ضرب جزيرة تيمور في البلاد، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة لإخبارية".

وأضافت الهيئة، أنه من غير المحتمل حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقال النظام الأميركي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه لا توجد تهديدات بحدوث تسونامي نتيجة للزلزال.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو ضحايا على الرغم من أن بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، نشرت مقاطع مصورة توضح حدوث هزات.

وقالت وكالة التخفيف من آثار الكوارث في بالي في بيان: "فرقنا تجري تقييمات لأنها لا تزال تجمع التقارير من الناس".

حزام النار

وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين حول حوض المحيط الهادي.

وفي نوفمبر، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة مقاطعة جاوا الغربية المكتظة بالسكان ما أسفر عن مقتل 602 شخص.

وتسبب زلزال كبير قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية في 26 ديسمبر 2004 بتسونامي في المحيط الهندي أدى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في دول مثل سريلانكا والهند وتايلاند.