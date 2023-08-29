زلزال بقوة 6.2 ريختر يهز بنما

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة، بنما المدينة الواقعة في أمريكا الوسطى، ووقع على بعد 61 كيلومترا من جزيرة إلبوربنير في البحر الكاريبي، حسب ما أفاد تقرير مبدئي أصدره معهد علوم الجيولوجيا في بنما في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وشعر السكان بالزلزال لفترة وجيزة في عاصمة بنما.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كيلومترات، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 9.94 درجة شمالا وخط طول 78.35 درجة غربا.

وقبل ذلك، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته سبع درجات ضرب منطقة بحر بالي في إندونيسيا الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمالي ماتارام بإندونيسيا وعلى عمق 516 كيلومترا تحت سطح الأرض.

فيما قدرت الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال 7.1 درجة.

وقال النظام الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه لا توجد تهديدات بحدوث تسونامي نتيجة للزلزال.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو ضحايا على الرغم من أن بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، نشرت مقاطع مصورة توضح حدوث هزات.

وقالت وكالة التخفيف من آثار الكوارث في بالي في بيان: "فرقنا تجري تقييمات لأنها لا تزال تجمع التقارير من الناس".

وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين حول حوض المحيط الهادي.

وفي نوفمبر، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة مقاطعة جاوا الغربية المكتظة بالسكان ما أسفر عن مقتل 602 شخص.

وتسبب زلزال كبير قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية في 26 ديسمبر 2004 بتسونامي في المحيط الهندي أدى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في دول مثل سريلانكا والهند وتايلاند.

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