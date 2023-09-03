وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية فى دورته 23 بمشاركة فرق مصرية وأجنبية

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فعاليات الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

حيث تفقدت وزيرة الثقافة معرض للحرف التراثية والتقليدية والمشغولات اليدوية، ومعرِضًا للفنون التشكيلية، إلى جانب افتتاح معرِضِ كتابٍ لإصدارات الهيئة بأسعار مخفضة ، ثم شهدت حفل الافتتاح الذي أخرجه الفنان هشام عطوة، وشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية، تابعة لقصور الثقافة، وهي: "العريش، الإسماعيلية، مطروح، الحرية بالإسكندرية، الشرقية، ملوي، سوهاج، الأقصر، أسوان"، إضافة إلى 6 فرق من دول: "الهند، سيرلانكا، رومانيا، المكسيك، فلسطين، إندونيسيا "بالإضافة إلى فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، فرقة القلوب البيضاء لذوي القدرات الخاصة والتابعة لمحافظة الإسماعيلية والتي تشارك للمرة الأولى بالمهرجان، حيث جسدت هذه الفرق خلاله عددًا من الفنون التراثية والفلكلورية التي تميز عددًا من المحافظات المصرية، والدول المشاركة بالمهرجان.

نموذج من التحاور بين الشعوب من خلال الفنون والرقصات الشعبية

وقالت وزيرة الثقافة: "إن المهرجان على مدار دوراته يقدم نموذجًا من التحاور بين الشعوب، من خلال الفنون التراثية، والتعبير عن ثقافات الدول المشاركة فيه، ليؤكد على قدرة الثقافة على توطيد العلاقات بين الشعوب"، كما أوضحت وزيرة الثقافة أن المهرجان يخرج بكامل فعالياته إلى الجمهور، حيث يستضيف مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية حفلي الافتتاح والختام فقط، في حين تُقدم عروض المهرجان في ٧ مواقع تُغطي أرجاء المحافظة.

محافظ الإسماعيلية: المهرجان عيد سنوي ينتظره أهالي المحافظة للاستمتاع بفنون العالم

ومن جانبه، أوضح محافظ الإسماعيلية، أن المهرجان يُمثل عيدًا سنويًا ينتظره أهالي المحافظة للاستمتاع بفنون العالم، مؤكدًا أن المحافظة عملت على تذليل كافة العقبات، وقدمت الدعم اللازم، لخروج المهرجان بصورة تليق بمكانة مصر الثقافية والحضارية.

وأكد عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يُعد أحد أهم المهرجانات الفنية السنوية، والذي يًُشير بوضوح لثراء الفنون الشعبية، وما تُمثله من قيم وعادات أصيلة للشعوب، كما يُسهم في تعزيز الحوار بينها بلغة الفن المشتركة التي تؤكد هويتها.



يشهد المهرجان برنامجًا للندوات العلمية، تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة مسعود شومان، وتدور الندوات حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، وتتضمن أربعة محاور، يتم مناقشتها بالقصر على مدار أربعة أيام .

المهرجان تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية -برئاسة إيمان نجم-، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الشباب والرياضة.