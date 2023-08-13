خاص بالوفد| طارق خيري يتحدث عن تطوير كرة السلة

تحدث طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي عن تطور اللعبة بشكل كبير خلال الفترة الماضية وعن الاحتراف وانتقال اللاعبين من أنديتهم إلى أخرى .





وقال طارق خیري في تصريحات خاصة لـ الوفد:" التنقلات في كرة السلة أصبح موضوع احترافي والاھتمام بكرة السلة في الأندیة أصبح لا یقل شىء عن كرة القدم وأرقام عقود اللاعیبة قریبة للغایة من عقود كرة القدم كما أنھا أصبحت لعبة تشغل اھتمام الجماھیر بشكل كبیر للغایة .



وأكد خیري عن المنافسة :" یوجد منافسة قویة بین الأندیة في كرة السلة ویوجد عناصر قویة في كافة الفرق ، والدلیل على ذلك أن المنتخب الوطني أصبح قوي بشكل كبیر وصل لبطولة العالم بسھولة وحقق الفوز على منتخبات لأول مرة بالعناصر الجیدة التي یستقطبھا من الأندیة ". وتابع قائلاً عن دور المدربین:" اللاعب یساعد المدرب بشكل كبیر في تقدیم كل ما لدیه وفي النھایة ھي أشیاء تكمل بعضھا ودور المدرب ھام للغایة".



وواصل :" كل ما یقال حول أن الأندیة تتعاقد مع اللاعیبة من أجل مضایقة نادي آخر ھذا الكلام خیر صحیح على الإطلاق لأن النادي یبحث عن إحتیاجاته وعندما یوجد لاعب جید یبدأ التفاوض معھ على الفور من أجل توفیر أحتیاجات الفریق ". وكانت أتجھت أنظار جماھیر الكرة المصري الفترة الأخیرة نحو كرة السلة التي أتجھت للإحتراف على خطى كرة القدم، بسبب إنتقال العدید من اللاعبین من أندیتھم لآخرى وأخرھم مصطفى مكاوي " كیجو" لاعب الزمالك السابق والذي أنتقل لصفوف الأھلي ، وقبل ذلك أحمد إسماعیل لاعب الأھلي الذي انتقل للزمالك ، وأنس أسامة الذي رحل عن الزمالك وأنضم لصفوف الاتحاد السكندري . ولم یقف الأمر على لاعبي كرة السلة فقط بل أنتقل العدید من المدربین من أندیتھم إلى أندیة آخرى وعلى رأسھم أحمد مرعي الذي رحل عن الاتحاد السكندري وتولى مهام تدريب الزمالك .



كما رحل عن صفوف الزمالك المدرب الإسباني أوجستي بوش الذي تولى مهام تدريب الأهلي.



واتخذت كرة السلة مساحة كبيرة لدى الجماهير بسبب الصفقات القوية التي تبرمها الأندية ، كما أن المنافسة أصبحت قوية للغاية في كرة السلة خاصة بين أندية القمة في اللعبة الأهلي والزمالك والإتحاد السكندري والجزيرة .

وأصبحت عقود لاعبي كرة السلة في الأندية المصرية قريبة للغاية من لاعبي كرة القدم، كما أن المبارايات اصحبت تأخذ متابعة كبيرة للغاية بعدما تم بثها بشكل مباشر عبر قنوات التلفاز.