ناقد فني: مهرجان العلمين يؤكد مكانة مصر في كونها هوليوود الشرق

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن الأحداث الفنية دائمًا تنمو وتزدهر في وقت الأمن والأمان، مضيفًا أن مصر لديها مهرجانات طوال موسم الصيف.

ونوه خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، الأحد، إلى أن الدولة المصرية لديها القدرة على تحقيق وتنظيم عدد من المهرجانات في نفس الوقت وفي أماكن مختلفة.

وأوضح أن مصر دولة رائدة في المنطقة ومع ازدهار التقنيات والانتشار الواسع للقوى الناعمة في المنطقة تبقى أم الدنيا هى مركز الثقل، واصفًا مصر بأنها "هوليود الشرق".

مهرجان استثنائي

ووصف الناقد الفني مهرجان العلمين بـ "الاستثنائي" الذي استمر على مدار شهرين، لافتًا إلى أن المهرجان كان يشهد عدة أحداث متنوعة في اليوم الواحد.

وتابع “الفعاليات تنوعت ما بين حفلات غنائية وندوات ثقافية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية ومنها كرة القدم الشاطئية والرالي والجودو وغيرهما”.