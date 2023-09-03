الرياضة: تواصل فاعليات مهرجان إبداع مراكز الشباب للموسم الرابع

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، "إداره التطوع" فاعليات مهرجان إبداع مراكز الشباب للموسم الرابع ،في المجالات "الأدبية والفنية والعلمية" 2022 - 2023، وذلك خلال الفتره من ٢ وحتى ١٧ ديسمبر .



وقد بدأت فعاليات اليوم الثاني في التسابق في مجال الكورال "الموسيقى والغناء الجماعي والفردي" لمحافظات الغربية، سوهاج والقاهرة، بمسرح وزاره الشباب والرياضه وتكونت لجنه التحكيم من الفنانه ناديه مصطفى، المايسترو عز الدين سليم، الملحن محمد مدين.

وقد قدمت محافظه الغربيه "مركز شباب الهياثم" في مجال الغناء الجماعي بقياده المايسترو كرم مصطفى، ميدلي للفنان بليغ حمدي وكمال الطويل، أغنيه مصر هي امي.

أما فقرة الغناء الفردي اغنيه “بلاش عتاب” اداء احمد ياسر، واغنيه "الناس المغرمين" اداء ساره خالد اغنيه "فات المعاد" اداء ساره خالد.

وقد اجتمعت لجنه التحكيم على الاشاده بحسن اختيار الاغنيات المقدمه و جوده الاصوات وطريقه تبادل الاصوات والانتقالات المقاميه وتناسب الاصوات مع الاغنيات المقدمه.

اما فقره العزف الفردي، قدم مكاريوس ميشيل عزف ارج، بسمله حسن عزف قانون.

وقدمت محافظه سوهاج "فريق مركز شباب توشكى" بقياده المايسترو محمد عبد المنعم فقرتها في العزف الجماعي لمبدلي مقطوعات "ليالي القاهره ، عزيزه "اما العزف الفردي فكان لمقطوعه "انت عمري" لآله كلارينت اداء ابانوب فتحي مقطوعه "وصفولي الصبر" لآله العود اداء فادي عمانوءيل

مقطوعه "لحن لفريد الاطرش" لآله القانون اداء تدى كمال، وقد أشادت اللجنة بجوده العمل الفني المقدم وتناغمه.

وفي فقره الغناء الجماعي قدمت الفرقه ميدلي عدد من الاغنيات لمنير مراد ، اغنيه بيني وبينك ايه

اما في الغناء الفردي فقد قدمت اغنيه " اول مره تحب" اداء رانيا زكريا اغنيه "اسمر يا اسمراني "اداء حسام حسن اغنيه "على قد الشوق" اداء محمد عبد الجليل.

واختتم اليوم بمحافظه القاهره، حيث قدم مركز شباب الفسطاط تحت قياده المايسترو عبد الرحمن رفعت فقرته في العزف الجماعي والفردي، وقدمت الفرقه مجموعه من المقطوعات الموسيقيه للعزف الجماعي، اما العرف الفردي فقدمه عبد الرحمن سمير في العزف على العود ، عمرو على في العزف على الاورج واخيرا بيتر روماني في العزف على الناي .

وفي تقييم اللجنه، اوضحت دقه العزف وتناغمه والروح المتواجده بين العازفين، اما فيما يخص الغناء الجماعي والفردي فقد قدم مركز شباب الزاويه الحمراء تحت قياده المايسترو محمد مصطفى فقرته في الغناء الجماعي " حاجه غريبه ، ميدلي كمال الطويل" اما الغناء الفردي ايه محمد اغنيه "ان راح منك يا عين "عبد الرحمن محمد في اغنيه "على قد الشوق".