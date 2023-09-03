غدًا.. سفارة الدومينيكان تزيح الستار عن أول تمثال لخوان بابلو دوارتي بإفريقيا (صور)

تستعد سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة، غدا الأثنين، لرفع الستار عن أول تمثال بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط لمؤسسها خوان بابلو دوارتي، بحديقة الحرية بالزمالك.

Juan Pablo Duarte

خوان بابلو دوارتي



والمتوقع حضور ضخم من قبل المسئوولين والسفراء والشخصيات العامة بين البلدين.

سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة

تحتفل سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة، بإزاحة الستار عن أول تمثال بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط لمؤسسها خوان بابلو دوارتي.

Juan Pablo Duarte

خوان بابلو دوارتي

من هو خوان بابلو دوارتي؟

ولد خوان بابلو دوارتي، في 26 يناير عام 1813 في سانتو دومينغو.

وصفه بأنه رجل ذو بشرة وردية وشفاه رقيقة وعينين زرقاوين يختلف عن شاربه الكثيف الداكن من قبل خوسيه ماريا سيرا.

في 15 يوليو 1876م، كان خوان قائدًا عسكريًا دومينيكيا وكاتبًا وناشطًا وسياسيًا قوميًا.

كان أول الآباء المؤسسين لجمهورية الدومينيكان كواحد من أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ الدومينيكان.

نظم وروج خوان مع فرانشيسكو ديل روزاريو سانشيز وماتياس رامون ميلا، حركة سرية عرفت باسم الثالوث.

أسفر الترويج إلي تمرد الدومينيكان والاستقلال عن حكم هايتي في عام 1844 وبدء حرب استقلال البلاد.

وكانت وجهات نظره الليبرالية منه شخصًا مثيرًا للجدل بين المحافظين وذوى النفوذ في ذلك الوقت.

نفى عدة مرات بعد تأسيس الدولة الجديدة.

كانت آراؤه الليبرالية معارضة من قبل نخب المجتمع المحافظة التي سعت للسيطرة على الأمة.

كان لدى دوارتي خلافات قوية مع أول رئيس للجمهورية بيدور سانتانا.

أمضى دوراتي في النهاية سنوات عديدة بعيدًا عن الأمة التي ساعد فى بنائها ومات في المنفى .

Juan Pablo Duarte

خوان بابلو دوارتي

Juan Pablo Duarte

خوان بابلو دوارتي





Juan Pablo Duarte

خوان بابلو دوارتي

Juan Pablo Duarte

خوان بابلو دوارتي

Juan Pablo Duarte

خوان بابلو دوارتي

Juan Pablo Duarte

خوان بابلو دوارتي

Juan Pablo Duarte

خوان بابلو دوارتي