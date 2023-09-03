صفقة قيمتها 625 مليون دولار.. جلوبال الإماراتية تستحوذ  على 30% من الشرقية للدخان

إستحوذت جلوبال القابضه للاستثمار الإماراتية على 30% من إجمالى أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" فى صفقة تصل قيمتها لنحو 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19 .33 مليار جنيه.

تمت عملية الاستحواذ بموجب اتفاقية بين الشركة الإماراتية والقابضة الكيماوية صاحبة الحصة الأكبر فى ملكية الشرقيه للدخان فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.

وقع على الاتفاقية عماد الدين مصطفى خالد، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبنى القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.

وصرح محمود عصمت وزير قطاع الأعمال إنه بموجب الاتفاقية الموقعة تستحوذ جلوبال للاستثمار القابضة على 30% من إجمالى أسهم الشركة الشرقية “إيسترن كومبانى” بمبلغ 625 مليون دولار أمريكى.

يذكر أن الحكومة تسعى إلى طرح عدد من الشركات فى البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم فى عمليات التطوير والتحديث وتحسين الهياكل الماليه للشركات.

بعد توقيع الاتفاقية تناقصت حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الشرقية للدخان لتصل إلى 20.9% من رأس مال الشركة الشرقية بعد أن كانت تتجاوز 51 %.

يذكر أن تاريخ إنشاء الشركه الشرقية يرجع إلى عام 1920 عندما أنشأت برسوم ملكى من السلطان أحمد فؤاد برأسمال قدره 25 ألف جنيه، وكان الأرمن واليونانين يسيطرون على هذه الصناعه فى مصر، ولكن فيما بعد وبعد تعديل النظام الأساسي للشركة إندمجت شركة ماتوسيان الأرمينية فى الشرقية للدخان.

تمتلك الشركة العديد من الأصول العقارية ونحو 5 آلاف مقر فرعي ومخزن للتسويق، والشركة مؤهلة لإنتاج أكثر من 85 مليار سيجارة سنويا ولكن الإنتاج الفعلى فى الوقت الحالى لا يتعدى 65 مليار سيجارة.