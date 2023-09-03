الأهلي يدعم صفوف سيدات الطائرة بصفقة جديدة

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع نهال جمال، للانضمام الى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي بداية من الموسم الجديد.





وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود الانتقال إلى صفوف النادي، لمدة 4 سنوات قادمة، وانضمت مباشرة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وأشار إلى أن نهال جمال تمثل إضافة كبيرة للفريق، بعد أن نالت ثقة الجهاز الفني، وأن التعاقد معها، يأتي في ضوء تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.