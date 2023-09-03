أحمد عبدالقادر: طموحاتي كبيرة جدًا مع الأهلي

أكد أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عزمه الظهور بمستوى جيد خلال الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن علاقته رائعة للغاية مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي يسعى لتطوير مستواه.



مباراة السوبر ضد اتحاد العاصمة



وقال عبدالقادر: «بدأنا معسكر الإعداد بالاهتمام بالجانب البدني في المقام الأول، وهدفنا حاليًا استعادة اللياقة البدنية، ومن ثم التركيز في الجوانب الفنية، التي سنعمل عليها بكل تأكيد قبل لقاء كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري».



وتابع: «صلاح محسن طلب الحصول على رقم 9 لأنه سيلعب في مركز المهاجم، وسأرتدي رقم 11 وهو مناسب للغاية لي؛ لأنني ألعب في مركز الجناح، ومنذ أسبوع تحدث معي صلاح للحصول على رقمي الذي كنت أرتديه في الموسم الماضي ووافقت على الفور».

وأضاف: «الأهم بالنسبة لي مصلحة الفريق، والأمر يتعلق بفوز الأهلي بالمباريات وتحقيق الألقاب، ومشاركتي في المباريات أمر يعود لوجهة نظر الجهاز الفني، وبالتأكيد إذا لم أشارك، فإنني سوف أجتهد من أجل اللعب أساسيًا مع التدريب بقوة للظهور بأفضل مستوى».

وتابع : «كل لاعبي الأهلي مميزون والمنافسة دائمًا بينهما لصالح الفريق؛ لأن الكل يريد الظهور في الملعب بشكل أساسي وهو ما يرفع مستوى اللاعب ويعود بالنفع على مصلحة الفريق، وطالما توجد عناصر مميزة في كل مركز، فإن هذا الأمر ينعكس بصورة إيجابية على مستوانا في كل البطولات التي نخوضها».



وواصل : «مثلي الأعلى بالتأكيد هو الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد بركات وأشعر أنني قريب منه للغاية، وعالميًا البلجيكي إيدين هازارد في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، لكن لم يكن موفقا بسبب الإصابات التي تعرض لها، وحاليًا فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد».



وتابع: «هناك مدربون أثروا في مستواي على رأسهم ياسر رجب وعصام صلاح في مرحلة الناشئين، والبرتغالي ريكاردو سواريش الذي تعامل معي بشكل رائع فنيا ونفسيا، رغم أنه لم يمكث سوى شهرين فقط مع الفريق، وكذلك بيتسو موسيماني الذي كان وراء إعطائي الفرصة للظهور مع الأهلي».

علاقتي مع كولر مميزة



وحول علاقته مع مارسيل كولر، قال: «علاقتي معه رائعة وهو يسعى لتطوير قدراتي، وله وجهة نظر فنية، وأنا أسعى لتنفيذ جميع تعليماته، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه دائمًا».



وزاد: «الأجواء في النمسا مثالية، وأنا أحب الطبيعة والمعسكر حتى الآن يسير بشكل رائع، والموسم الجديد سنكون تحت ضغوط كبيرة بعدما توجنا بـ5 ألقاب في الموسم الماضي، ولذلك نسعى بكل قوة من أجل الاستعداد للموسم الجديد، سنعمل على الفوز بأكبر عدد من الألقاب وعن نفسي أتمنى الفوز بكأس العالم للأندية».



وأضاف: «طموحي كبير على المستوى الشخصي وفي مقدمتها المشاركة بصورة أساسية ومؤثرة مع الفريق مما يتطلب منى بذل أقصى جهد.. وعلى المستوى الجماعي أتمنى المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية».



وواصل: «مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي في 2021، شهدت الظهور الأول لي مع الفريق مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي، وقد ساهمت في تحقيق هذه البطولة مع زملائي، وبالنسبة للمواجهة القادمة أمام اتحاد العاصمة سوف نستعد لها بكل قوة من أجل تحقيق اللقب».



وأردف: «كأس العالم للأندية القادمة في مدينة جدة، ستكون ثالث مشاركة بالنسبة لي في المونديال، وسبق وتألقت في البطولتين السابقتين وسجلت هدفا أمام الهلال السعودي، وفي البطولة الأخيرة أحرزت هدفين في شباك فلامنجو البرازيلي، وأتمنى أن أسجل في البطولة القادمة عددا أكبر من الأهداف».

مباراة فلامنجو

قال عبدالقادر : «قدمنا مستوى طيبا خلال لقاء فلامنجو في المونديال السابق لكن الظروف لم تخدمنا، وتأثرنا بالطرد في آخر أوقات المباراة، تعرضنا لحالة من عدم التوفيق واللاعبين كانوا في حالة رائعة حتى الدقيقة 70، كنا قادرين على الفوز لولا بعض الظروف خلال أحداث اللقاء».



وأكمل: «أشكر جمهور الأهلي الذي دعمنا وساندنا بقوة في الموسم الماضي، ودائمًا عندما تتاح لهم الفرصة للحضور بشكل كامل، يكون لهم تأثير واضح في تحفيز اللاعبين للتتويج بالألقاب وتحقيق الانتصارات في المباريات الصعبة والمهمة».



وأتم: «بالنسبة لعلاقتي مع جماهير الأهلي، فهي رائعة للغاية، وأرى ذلك بنفسي سواء في النادي أو في الشارع عندما ألتقي بهم».