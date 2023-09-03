بطلا الوادي الجديد يحصدا الفضية والبرونزية في بطولة الجمهورية للألعاب القوي

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد متمثلة في إدارة الأداء الرياضي “ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي " في بطولة الجمهورية تحت 20 سنة المقامة بإستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وإشراف من بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد

وقد حصد لاعبي الوادي الجديد المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لعبة ألعاب القوي علي ميدالتين

حيث ‏حقق البطل محمد محمود عيد آدم الميدالية الفضية الثانية له هذه البطولة في سباق 400 متر حواجز رجال بعد منافسة شرسة وفي أول مشاركة للاعب ف نوعية هذا السباق

بينما أكتف اللاعب يوسف إبراهيم عبد الصبور ببرونزية وفضل عدم إشراكه في سباق الـ 200 متر حفاظاً على سلامته لإحساسه بشد في العضله الخلفية

في سياق ذلك يأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم كل الدعم للرياضة وهو العامل المحفز الأكبر للجميع لتحقيق التطور والتقدم والعديد من الإنجازات للرياضة المصرية موضحًا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد نواه للمنتخبات من خلال مجموعة من المعايير لإنتقاء الموهوبين في مختلف المحافظات وفق خطة عمل محددة وضمهم للمشروع تمهيداً لإعدادهم وتأهيلهم لمختلف البطولات في مراحل المشروع المتمثلة في مرحلتي "الناشئين الواعدين" وصولاً لمرحلة البطل وتقديمهم للأندية الرياضية، والمنتخبات الوطنية

وأشاد بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بتحقيق البطولة والحصول على الميداليات الفضيه و البرونزية والمراكز المتقدمه مؤكدا أن رسالتنا في المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية واشار بهاء إلي دور المشروع والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلي الأهداف المرجوة.

أعر بمدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن سعادته البالغة لنجاح البطل بتحقيق أرقام قياسية والحصول على الميداليات موضحًا أن تلك النتائج حافزا معنويا كبيرا ودافعا هاما لمواصلة التميز الرياضى بالمشروع وقد شملت البطولة تنافس مجموعة من الأبطال للجيل الذهبي التي ترعاه وزارة الشباب والرياضة

والجدير بالذكرأن ببطولة الجمهورية تحت 20 سنة لالعاب القوى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي علي مستوي جميع محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين في كافة ألالعاب

أبطال الوادي الجديد يحصدا الفضيه و البرونزية في بطولة الجمهورية للالعاب القوي