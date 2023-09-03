إزالة فورية لحالتى تعد بقرية المحروسة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة محمد غلاب، من تنفيذ عدد ٢ حالة إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٦٠٠ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت ، وزراعة أشجار داخل حدود ال ٢ كيلو .

وأوضح اللواء طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة.

كما نجحت الوحدة المحلية لقرية دندرة بقن ، برئاسة أحمد جمعة، من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة قيراط و ١٢ سهم عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.