هبة مصطفى: الجمهور مفتقد الراحل طلعت زكريا فى "أولاد حريم كريم" وأتوقع زيادة إيراداته

أكدت الفنانة هبة مصطفى أن فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة النجم مصطفى قمر حقق نجاحًا فى أول ليلة عرض بالسينمات متخطيًا نصف مليون جنيهًا إيرادات.

وأضافت أن الفيلم يفقد نجم كبير رحل عن عالمنا طلعت زكريا الذي شارك فى الجزء الأولم من الفيلم وأضاف بهجة كبيرة وقتها وكان من ضمن أسباب نجاح العمل، والجمهور سيفتقده فى الجزء الجديد.

وتابعت أنها تتوقع أن تزداد إيرادات الفيلم خاصة أن الجمهور تعلق بشكل كبير بالجزء الأول "حريم كريم" لذلك سيكون متشوقًا لمشاهدة الجزء الجديد.

ويشهد الفيلم عودة أبطاله إلى السينما بعد غياب عدة سنوات، ويأتى على رأس العائدين بعد غياب، مصطفى قمر الذى يغيب منذ 5 سنوات إذ قدم آخر أفلامه "فين قلبى" عام 2017 وخلال تلك السنوات ظهر كضيف شرف فى فيلمى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز و"قهوة بورصة مصر".

كما تعود علا غانم أيضاً إلى السينما فى أولاد حريم كريم بعد غياب 5 سنوات قدمت آخر أعمالها فى السينما خلال فيلم "الفندق"، الذى تم عرضه عام 2017، وبعدها قررت علا الابتعاد عن الفن والإقامة فى أمريكا مع أسرتها قبل أن تقرر عودتها مرة أخرى فى فيلم "أولاد حريم كريم" ليكون أول أعمالها على الشاشة بعد فترة غياب سنوات.

كذلك داليا البحيرى تغيب عن السينما منذ 15 عاماً كاملة، حيث قدمت آخر أفلامها "أحلام حقيقية" الذى تم عرضه عام 2007 وشاركت فى بطولته إلى جانب حنان ترك وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب، لتعود مرة أخرى إلى السينما فى فيلم "أولاد حريم كريم"

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

يذكر أن فيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.