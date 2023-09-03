بعد سن الـ50.. فحوصات طبية ضرورية تمنع السرطان| طبيب يحذر من إهمالها

حذر طبيب أورام من إن خطر السرطان يزداد إلى حد كبير بعد بلوغ الإنسان عامه الخمسين، موصيًا بإجراء الفحوص الدورية للوقاية من المرض الخبيث.

فحوصات طبية ضرورية بعد سن الـ50 للوقاية من السرطان

ووفقًا لما ذكرهة موقع "كومسومولسكايا برافدا"، أشار الطبيب إلى إن خطر الإصابة بالسرطان يزداد لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، مشددًا على أنه في هذا العمر من المهم الخضوع لفحوصات وقائية منتظمة، تجنبًا للإصابة به.

فحوصات طبية ضرورية بعد سن الـ50 للوقاية من السرطان

وأَضاف الطبيب إن خطر الإصابة بالسرطان، يرتبط بضعف التحكم المناعي والتغيرات التي تحدث نتيجة بلوغ العمر المتقدم في جسم الإنسان، بالإضافة إلى البيئة الخارجية، أي تغيير المناخ أو مكان الإقامة، فهو قد يساهم أيضًا في تطور الأورام الخبيثة.

وحسبما أفاد مجموعة باحثون في وقت سابق، تشمل الأعراض المبكرة لسرطان المعدة، تلاشي الشهية أو نقصها، والألم في منطقة ما فوق المعدة وفقدان الوزن، بالإضافة إلى القيء والغثيان والبراز القطراني، كلها علامات تشير إلى تطور سرطان المعدة.

وقد تصل فرص الشفاء من مرض سرطان المعدة إلى 90٪ في المرحلة الأولى للمرض، وفي المرحلة الثانية لا تتجاوز تلك الفرص 60٪، لذا من المهم استشارة الطبيب في الوقت المناسب وإجراء فحوصات طبية شاملة للإطمئنان على صحتنا من حين لآخر.