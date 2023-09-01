نقص الألياف في النظام الغذائي يسبب خطر الإصابة بثلاثة أنواع من السرطان

وصف طبيب الجهاز الهضمي فيالوف، عدم تناول كمية كافية من الألياف بأنه أحد أكثر العادات الغذائية الضارة بصحة الأمعاء.

وذكّر طبيب الجهاز الهضمي بأهمية تناول الألياف، التي ينصح بالحصول عليها بشكل أساسي من الخضار.

قال الطبيب إن الألياف عنصر أساسي في التغذية التي تحافظ على الحالة الجيدة للجهاز الهضمي وتطور البكتيريا المفيدة. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم هضم الألياف وتعمل كمادة ماصة، مما يساعد على التخلص من المواد غير المرغوب فيها والسموم المحتملة، وإن الإحجام عن تناول الخضار ونقص الألياف النباتية يساهم في تراكمها في الجسم، مما يجعله عرضة للالتهابات والأمراض الخطيرة.

وأكد فيالوف أن نقص الألياف ضار بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتغذية الرجال الذين ينجذبون نحو الأطعمة الدهنية واللحوم.

وأضاف الأخصائي: "يتم امتصاص البروتينات والدهون والكربوهيدرات بشكل شبه كامل في الأجزاء العلوية من الجهاز الهضمي، ولا تبقى سوى الألياف النباتية في الأمعاء".

وحذر طبيب الجهاز الهضمي فيالوف من أن نقص الألياف في النظام الغذائي يرتبط بخطر الإصابة بثلاثة أنواع من السرطان ووفقا للطبيب، هناك أدلة بحثية على ذلك حيث يرتبط وجود الألياف في النظام الغذائي بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان واحتمال الوفاة بسرطان الأمعاء والرئة والبروستاتا.