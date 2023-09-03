الأحد 03/سبتمبر/2023 - 09:27 م 9/3/2023 9:27:43 PM

قررت أن أغامر فى رحلة استكشافية نحو بلاد غير تقليدية وساحرة. بعد أبحاث مكثفة، اخترت بوتان كوجهتى، هذا البلد الواقع فى قلب جبال الهملايا، حيث تنصهر الطبيعة الخلابة مع الثقافة الفريدة. وكونى أستاذًا مصريًا متخصصًا فى الآداب والعلوم الإنسانية، كانت هذه فرصة لى لاكتشاف أوجه التشابه والاختلاف بين الثقافات فى عالم اليوم.

انطلقت رحلتى من دبى باتجاه Thimphu ثيمفو، عاصمة مملكة بوتان. كانت اللحظة التى دخلت فيها البلد وأنا مازلت على متن الطائرة تحمل وعودًا بالمغامرات، فوصولى إلى بوتان كان كالدخول إلى عالم سحرى، حيث الجبال الشاهقة والوديان الخضراء تحيط بك من كل جانب.

تمتاز بوتان بثقافتها الفريدة والمحافظة على تراثها. زرت معبد تاكسانج الشهير الواقع على قمة جبلية، وهو موقع دينى رائع يجذب الكثير من الزوار. كانت لدى فرصة للتفاعل مع السكان المحليين ومشاركة تجاربهم وحكاياتهم حول هذا المعبد المهيب.

أما بالنسبة لدراستى، فقد كنت مهتمًا بفهم التشابه بين الثقافات المصرية القديمة والثقافة البوتانية. استكشفت متحفًا محليًا يضم قطعًا أثرية تعود للعصور القديمة، وكانت هذه القطع تحمل تصاميم ورموزًا تذكرنى بأشباهها فى تاريخ مصر الفرعونية.

استمرت رحلتى فى اكتشاف المزيد من المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية الرائعة فى بوتان. قضيت أوقاتًا ممتعة فى القرى الجبلية وفى التعرف على أسلوب حياة السكان المحليين، وكانت هذه التجارب تضيف بعدًا ربما خامسًا لمربّع رحلتى، لعلنى بالغت هنا ولكن عندى من الأسباب والشواهد ما يبرر المغالاة فى القول.

انتقلت إلى فندق آخر على قمة جبل يصل ارتفاعها إلى 9000 قدم فوق سطح البحر. شعرت بدوار عندما كنت أصعد درجات الدرج إلى قاعة الطعام، ورجعت إلى صالة الاستقبال وطلبت شايًا. نزيل مصرى بجوارى ابتسم فى وجهى ودار بيننا حديث ودّى وحكى لى قصته.

الدكتور سامى، أكاديمى مصرى يعمل فى الآثار ويقيم الآن فى لوس أنجلوس، كان قد زار بوتان منذ عشرين عاما وعاش قصة حب مع امرأة جميلة من بوتان أخبرنى أنه سيسمّيها «ليكي-ديما». كانت الجبال الخضراء المورقة والهواء النقى حولنا هما الشاهدين على هذا اللقاء الذى بدأ بحديث عن تجارب الحياة ومغامرات السفر، وسرعان ما تطرق فى الحديث عن ليكي-ديما، وكيف أثّرت هذه العلاقة على حياته ومسيرته الأكاديمية.

وسط جمال الطبيعة البوتانية والهدوء الذى يحيط بنا، شعرت بأن هذا اللقاء هو فرصة فريدة لفهم عميق لتقلبات القلب والعواطف حتى عند من اختاروا حياة العقل والانضباط. كان الدكتور سامى يسرد حكايته مع ليكي-ديما بتأثر لم يفلح فى إخفائه.

اختتمنا اللقاء بابتسامات وتقدير لروح الحب والمغامرة التى تجمع بين قلبين، والتى تجعل الحياة أكثر جمالًا. واتفقنا أن نلتقى فى مساء الغد حينما يطيب الحكى وتحلو المسامرة.

وللحديث بقية.

