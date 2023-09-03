في إطار خطة وزارة الشباب نحو اكتشاف ورعاية الموهوبين من النشء والشباب ينظم مركز شباب جرف سرحان بديروط دوري خماسي كرة قدم للشباب خلال الفترة من 29 اغسطس الماضي الى 10 سبتمبر الجارى ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بمختلف الانشطة والقطاعات خلال الإجازة الصيفية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبناء علي توجيهات الدكتور علاء وكيل الوزاره ،ومتابعه احمد السويفي وكيل المديريه للرياضة.

حيث اقيمت ثلاث مباريات جمعت المباراه الاولى بين فريق مركز شباب ببلاو ومركز شباب جرف سرحان وانتهت المباراة بفوز مركز شباب ببلاو 5 /1 وجمعت المباراة الثانيه بين مركز شباب مسارة ومركز شباب الهوجل وانتهت بالتعادل 3/3 اما المباراة الثالثة كانت بين مركز شباب ابو الهدر ومركز شباب الكودية وانتهت بفوز مركز شباب ابو الهدر بنتيجه 7\6

يأتى تنظيم الدورى فى إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بملف دعم المواهب الرياضية وتعزيز قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة من خلال البرامج الرياضية المعدة لذلك، إلى جانب استثمار طاقات النشء وإكسابهم المهارات المتعددة وضمانة قضاء أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة.

دوري خماسي قدم للشباب بمركز شباب جرف سرحان ضمن مبادرة صيف شبابنا

دوري خماسي قدم للشباب بمركز شباب جرف سرحان ضمن مبادرة صيف شبابنا

دوري خماسي قدم للشباب بمركز شباب جرف سرحان ضمن مبادرة صيف شبابنا

دوري خماسي قدم للشباب بمركز شباب جرف سرحان ضمن مبادرة صيف شبابنا

دوري خماسي قدم للشباب بمركز شباب جرف سرحان ضمن مبادرة صيف شبابنا

دوري خماسي قدم للشباب بمركز شباب جرف سرحان ضمن مبادرة صيف شبابنا

دوري خماسي قدم للشباب بمركز شباب جرف سرحان ضمن مبادرة صيف شبابنا