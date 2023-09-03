اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: تغيير الدستور أول اهتماماتي

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الاثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها "عبدالسند يمامة في حوار مع الإعلامي محمد الباز: تغيير الدستور أول اهتماماتي".

ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات المهمة أبرزها:

عبدالسند يمامة في حوار مع الإعلامي محمد الباز: تغيير الدستور أول اهتماماتي

حسن الإدارة ضرورة مهمة في الأزمة الاقتصادية

المسئولون اجتهدوا ولم ينجحوا في توظيف الموارد وتشغيلها وترتيبها

جماعة الإخوان ورطت مصر في كوراث وفكرها محدود ولا علاقة له بحقوق الإنسان

"الزراعة" تطرح خضراوات بأسعار مخفضة بنسبة 30%

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024

1.8 تريليون جنيه استثمارات كلية و4.1% معدل نمو اقتصادي و11.84 تريليون الناتج المحلي