تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط متمثلة في الإدارة العامة للرياضة تنفيذ تدريبات المشروع القومي للأيتام " ها أنا أحقق ذاتي " بنادي الشبان المسلمين بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بمشاركة 50 شاب وفتاة من أبناء المشروع وذلك خلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع

يهدف المشروع إلى تنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا وصقل قدراتهم وإكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية فيما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع في إطار خطة الوزارة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والإهتمام بممارسة الرياضة.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتى" تنفذه الوزارة لرعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية لتلبية إحتياجاتهم ومتطلباتهم في مختلف جوانب الحياة، حيث ترعى الوزارة 100 مشارك في المشروع بكل محافظة، يتم رعايتهم رعاية كاملة وإشراكهم في عدد من الأنشطة والمعسكرات،وتقام التدريبات لأبناء المشروع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ومتابعة أحمد السويفي وكيل المديرية باسيوط للرياضة

رياضة أسيوط تنفذ تدريبات المشروع القومي للأيتام ها أنا أحقق ذاتي

رياضة أسيوط تنفذ تدريبات المشروع القومي للأيتام ها أنا أحقق ذاتي

رياضة أسيوط تنفذ تدريبات المشروع القومي للأيتام ها أنا أحقق ذاتي