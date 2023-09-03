في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو دعم واستمرارية مشروعات اكتشاف المواهب الرياضية يواصل أبطال كابيتانو مصر لإكتشاف المواهب الكروية بمحافظة أسيوط تدريباتهم ،على ملاعب مركز شباب ناصر بالوليدية، والذى تنظمة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع احدي شركات الخدمات الإعلامية

يضم المشروع مواليد 2008 ويهدف الى تنمية وتطوير المهارات الكروية للمشاركين وتحقيق أهداف المشروع من خلال إنضمام اللاعبين إلي الأندية المحلية والعالمية، فى ظل ما تولية الدولة المصرية من إهتمام بكافة المشروعات التي تهدف الى اكتشاف الموهوبين في شتى المجالات

يأتى مشروع "كابيتانو مصر" ضمن باقة البرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى مختلف الألعاب الرياضية، وضمهم فى حضانات متكاملة يتم خلالها التدريب الشامل للمشاركين وفق أسس ومعايير علمية، وصقل مهاراتهم ، وإعدادهم لمختلف المنافسات، والمساهمة فى احترافهم فى الأندية الرياضية، و ليكونوا نواة لقوام المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

تُنفذ التدريبات تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ،وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزاره، ومتابعه احمد السويفي وكيل المديريه للرياضه

كابيتانو مصر يواصل اكتشاف المواهب الكروية بمراكز شباب أسيوط

كابيتانو مصر يواصل اكتشاف المواهب الكروية بمراكز شباب أسيوط

كابيتانو مصر يواصل اكتشاف المواهب الكروية بمراكز شباب أسيوط

كابيتانو مصر يواصل اكتشاف المواهب الكروية بمراكز شباب أسيوط