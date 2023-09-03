أرسنال يخطف مانشستر يونايتد بانتصار قاتل في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نادي أرسنال الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد الإمارات، في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

التعادل يحسم مباراة مانشستر وأرسنال

سجل أهداف مانشستر يونايتد اللاعب اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 27 من الشوط الأول، وبعدها بدقيقة سجل اللاعب مارتن اوديجارد هدف التعادل لنادي أرسنال في الدقيقة 28 من نفس الشوط الاول.

وأضاف اللاعب ديكلان رايس هدف التقدم للجانرز في الدقيقة 90+6 من عمر اللقاء، وتمكن اللاعب جابرييل خيسوس من حسم اللقاء في الدقيقة 90+11 بإضافة الهدف الثالث وهدف الفوز بالثلاثة نقاط.

بتلك النتيجة يرفع نادي أرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس من جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي، على الجانب الآخر يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر من الترتيب.

مباراة مانشستر يونايتد المقبلة ستكون أمام فريق برايتون يوم السبت المقبل 16 سبتمبر، على الجانب الآخر ستكون مباراة أرسنال أمام فريق إيفرتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

كان نادي مانشستر يونايتد قد بدأ مباراة أرسنال بتشكيل مكون من:-

في حراس المرمى أندري أونانا، وفي خط الدفاع لينديلوف وديجو دالوت ومارتينيز ووان بيساكا ومارتينيز، وفي خط الوسط برونو فرنانديز وكريستيان إيريكسن وكاسيميرو، في خط الهجوم انطوني مارسيال وماركوس راشفورد وأنتوني.

على الجانب الأخر بدأ نادي أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى رامسديل، في خط الدفاع زينشينكو وغابرييل وويليام ساليبا وبن وايت، في خط الوسط كاي هافيرتز وديكلان رايس ومارتن أوديجارد، في خط الهجوم مارتينيلي ونيكيتاه وبوكايو ساكا.