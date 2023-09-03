صحة أسيوط تواصل تدريب وتعزيز الرعاية الصحية والوعي بأهمية تنظيم الأسرة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، دورة تدريبية للأطباء الجدد، بهدف تعزيز وتحسين خدمات تنظيم الأسرة وزيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، تحت رعاية الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وبإشراف الدكتورة مروه أبو المكارم، مدير تنظيم الأسرة،

وشهدت الدورة حضور ومتابعة قطاع السكان وتنظيم بالوزارة، والمتمثل في الدكتورة هناء الخولي، مما أضفى عليها طابعًا رسميًا وأهمية كبيرة.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد الأطباء الجدد بالمعرفة اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بشكل متميز وفعّال. يتم تدريبهم على مجموعة واسعة من المهارات والمعارف المتعلقة بالتخطيط الأسري والتحكم في الحمل، من خلال استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، مثل الحبوب المنعشة والحقن الموضعية ووسائل العزل وغيرها.

وتعتبر خدمات تنظيم الأسرة أمرًا حيويًا في المجتمعات الحديثة، حيث تساهم في تحسين صحة الأفراد وتعزيز استدامة التنمية. ولذلك، فإن هذا التدريب يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الصحية وزيادة الوعي بأهمية تنظيم الأسرة.

وأعرب الأطباء المشاركون عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قِبَل الدكتور محمد زين الدين والدكتورة مروه أبو المكارم والدكتورة هناء الخولي في تنظيم هذه الدورة التدريبية القيمة. كما أشادوا بجودة المحاضرات والمواد التدريبية التي تم تقديمها، والتي تساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وتمنى الأطباء المشاركون، أن يستمر هذا النوع من التدريب والتوجيه المهني، حيث يعتبر مفتاحًا لتحسين الرعاية الصحية وتعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة في المجتمع. وسوف تستمر الوزارة في بذل الجهود لتوفير بيئة تدريبية محفزة ومتقدمة للأطباء الجدد، بهدف تعزيز الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في منطقة أسيوط ومحيطها

صحة اسيوط تستمر في التدريب وتعزيز الرعاية الصحية والوعي بأهمية تنظيم الأسرة

صحة اسيوط تستمر في التدريب وتعزيز الرعاية الصحية والوعي بأهمية تنظيم الأسرة

صحة اسيوط تستمر في التدريب وتعزيز الرعاية الصحية والوعي بأهمية تنظيم الأسرة