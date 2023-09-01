المفتي يرد على الإخوان: هجومكم على دار الإفتاء دليل على تهاوي أفكاركم المتطرفة

رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على دعاوى الإخوان تجاهه والتي تروج بأنه يُملى عليه الفتاوى والآراء الفكرية.

وأضاف المفتي خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق:" لم يحدث ولن يحدث؛ لأن القيادة السياسية لا تحتاج إلى ذلك، وأيضًا لأن المفتي يدرك تلقائيًّا الأمن الفكري فرؤيته تتوافق مع الرؤية العامة للدولة.

هناك استقلال فكري وديني للدار

وأوضح المفتي: "لم يحدث مطلقًا وجود أي خلاف حول رؤى أي قيادة وطنية تبني وتعمر وتحرص على الاستقرار، فضلًا عن وجود استقلال فكري وديني للدار.

وشدد المفتي على أن الدار تَرُدُّ على الأفكار لا على الأشخاص، مشيرًا إلى أن تطاول المسيئين من الجماعات المتطرفة على دار الإفتاء دليل على تهاوي أفكارهم المتطرفة ودليل على أن جهود الدار تؤثر فيهم.