رسميا..استبعاد بيترو أتلتيكو من الدوري الافريقي

أكدت اللجنة المنظمة لدوري السوبر الأفريقي تعليق مشاركة بيترو أتلتيكو بعد الإيقاف المعرض له من الاتحاد الإنجولي.



أصدرت اللجنة المنظمة بيان رسمي اليوم الأحد، تؤكد فيه تعليق مشاركة بيترو أتلتيكو في بطولة دوري السوبر الأفريقي، حتى نهاية التحقيقات في وقائع الفساد المتهم بها النادي الإنجولي.



كان الاتحاد الانجولي لكرة القدم أعلن إيقاف بيترو أتلتيكو من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عامين، وكذلك هبوط كابوسكورب الأنجولي وأكيديميكا دو لوبيتو للدرجة الأدنى بسبب شبهات فساد مالية من أجل تفويت المباريات.



وكانت قد أجريت قرعة الدوري الأفريقي أمس السبت، في مقر "كاف"، القاهرة، وأسفرت عن وقوع الأهلي ضد سيمبا التنزاني، وبيترو أتلتيكو أمام صن داونز.



فيما يلتقي الترجي التونسي مع مازيمبي الكونغولي، إنييمبا النيجيري ضد الوداد البيضاوي المغربي.

