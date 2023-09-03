من هنا.. شروط الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة "شاهد"
أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك مساء اليوم الأحد تحت قيادة عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء، عن شروط الترشح في انتخابات الزمالك في الدورة المقبلة من 2023 حتى 2027.
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شروط الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة
- أولا- أن يكون مصري الجنسية متمتعا بكافة حقوقه المدنية كاملة.
- ثانيا - أن يكون من الحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل.
- ثالثا - ألا يكون قد صدر ضده أي حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضي بإشهار إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد اعتباره أو من صدر ضده قرار بالشطب طول مده الشطب.
- رابعا - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشيح.
- خامسا - أن يكون حسن السير محمود السمعة.
- سادسا - أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت سنة على الأقل من تاريخ اكتساب العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح.
- سابعا- أن يكون مسددا جميع الالتزامات المالية المالية المستحقة سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح.
- ثامنا - ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الرياضية أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية.
- تاسعا - ألا يكون صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017.
- عاشرا - ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة.
- حادي عشر - يتقدم المرشح بنفسه أو وكيلا عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذي مرفقا باستمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادي ويسلم الطلب والاستمارة للسكرتارية بالنادي بإيصال تسلم معتمد بختم النادي على أن يسدد مبلغا مقداره 2500 جنيه للمرشح على مقاعد الشباب ومبلغ 5000 جنيه للمرشح لباقي مقاعد مجلس الإدارة مساهمة في العملية الانتخابية ولا يرد هذا المبلغ في جميع الأحوال.