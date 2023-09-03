من هنا.. شروط الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة "شاهد"

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك مساء اليوم الأحد تحت قيادة عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء، عن شروط الترشح في انتخابات الزمالك في الدورة المقبلة من 2023 حتى 2027.

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شروط الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة