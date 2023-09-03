حسام المندوه: يرسم خريطة الطريق لإنهاء أزمات الزمالك الحالية

عقب النائب حسام المندوه المرشح المحتمل لانتخابات نادي الزمالك على مقعد أمين الصندوق عن أزمات القلعة البيضاء وكيفية حلها.

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أكد المندوه في تصريحات اذاعية مساء اليوم الأحد عبر برنامج طويلة وعالية مع الإعلامي هاني حتحوت على إذاعة الشباب والرياضة "حل أزمات القلعة البيضاء يأتي من خلال برنامج انتخابي يتم تقديمه للجمعية العمومية، ولكن أهم نقطة هو إحداث حالة من الاستقرار والتواصل الإيجابي مع كافة الأطراف والوصول لحلول سريعة مع مستثمرين ورجال أعمال".

أكمل :" إدارة ملف الأزمة المالية لنادي وأصول سواء فريق الكرة أو المحلات التجارية أو أسم الزمالك قاريا ودوليا سيكون ضمن الحلول خلال الفترة المقبلة".

وأردف "كل أزمات الزمالك التي يمر فيها خلال الفترة الحالية ستحل بالتكاتف والاستقرار والعمل بجد وليس بالكلام فقط، نجحنا في اللجنة السابقة بهذا الأسلوب".

أشار المندوه إلى"خلال ٦ شهور عمل داخل لجنة بالزمالك نجحنا في وضع استقرار للنادي وتوفنا بالبطولات ووجودنا الإعلامي كان مختلف ووجدنا نادي باسم الزمالك في الإمارات".

وواصل "فرع نادي الزمالك الثاني يجب الانتهاء منه استعماله كمصدر استثمار جديد، كان من المفترض أن يكون نادي الزمالك الآن يملك ٣ او ٤ فروع".

انهي تصريحاته "حل أزمة القيد يكون في غرف مغلقة بعيدا عن الرأي العام، من مميزات عمل اللجنة السابقة التي تواجدت فيها أننا ناقشنا أزماتنا داخل الغرف المغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام".