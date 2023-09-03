جامعة أسيوط تنظم ورشة حول "تقييم التوافق الحيوي في مجالات هندسة الخلايا"

أعلنت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، عن انعقاد ورشة عمل حول: " تقييم التوافق الحيوي، وتطبيقات المواد النانوية في مجالات هندسة الخلايا / الأنسجة"، والتي ينظمها معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة ، خلال الفترة من 18 وحتي 19 من شهر سبتمبر الحالي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أهمية موضوع ورشة العمل؛ حيث تعد

تقنية النانو أحد المحاور الرئيسة للبحث العلمي؛ لما لها من دور مهم في تشخيص، وعلاج الكثير من الأمراض، وكشفها المبكر، وتسهم في إنتاج الكثير من الأدوية خاصةً أدوية العلاج الكيميائي لخلايا السرطان، وتساعد على امتصاص الجسم لهذه الأدوية بشكل أفضل، كما أن تقنية النانو لها دور كبير في المجال الزراعي من خلال تطوير علم الغذاء، وزراعة الحبوب، وتنقية المياه؛ بما يخدم رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، أن الورشة تتضمن أربع محاضرات نظرية لكوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من جامعة أسيوط، وخارجها، مضيفاً أن الورشة تستهدف أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب من الكليات العلمية المختلفة كالطب البشري ، والطب البيطري، والصيدلة ، والعلوم، والهندسة، والزراعة ، موضحاً إن حضور المحاضرات مجاني في مجال التطبيقات العملية لمنتجات النانو، وكيفية تقييم الدور الحيوي لها، كما تتضمن جزءاً عملياً تطبيقياً عن تقييم اختبار صباغ التترازوليوم (MTT) ؛ لقياس السمية الخلوية، أو درجة تثبيط/تكاثر الخلايا (رسوم حضور الجزء العملي 600 جنيه) .

وللتسجيل في الورشة من خلال زيارة الرابط اضغط هنا

على أن يكون دفع رسوم التسجيل للجزء العملى بمقر المعهد؛ بحد أقصى أسبوع، قبل موعد بدء ورشة العمل.

