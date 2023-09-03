الحوار الوطني.. د. ياسر الهضيبي: تمويل الأحزاب يجب على أساس عدد المقاعد له في المجالس النيابية

قال الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ إن الأحزاب لها أهمية قصوي، فهي الرابط في العلاقة بين الدولة والمواطنين.

وأكد الهضيبى على هامش مشاركته في جلسة لجنة الأحزاب في الحوار الوطني، أن الأحزاب تساعد على تنمية الكوادر السياسية التي تقود البلاد، إذ أنها تقدم وزراء ورؤساء وزراء ورؤساء لجان نوعية ونواب في المجالس النابية المختلفة.

وقال سكرتير عام حزب الوفد إلى إن الوفد يرى أن قانون الأحزاب السياسية الحالي قانون جيد ومعقول، ولا يجب دخول عليه أية تعديلات إلا إذا كانت تعديلات طفيفة.

وعن المعوقات التي تواجه الأحزاب، فأكد أن حزب الوفد يرى أن الدولة قد تجاوزت الأحزاب في الفترة الماضية وتجاهلتها وذهبت للجمعيات والتكتلات، وعندما علمت الدولة أنها أخطأت عادت واهتمت بالأحزاب مرة أخرى.

وأوضح الهضيبى أن النقطة الأخرى التي تعوق عمل الأحزاب هو عدم وجود تمويل لها، فأي مؤسسة سواء كانت حزبية أو اقتصادية تقوم على الاقتصاد الذي هو روح عمل هذه المؤسسات، مطالبات بضرورة دعم الأحزاب وفقا قاعدتين مهمتين هما:

أولا: الدعم وفقا للعدالة من خلال عتبة قانونية يحصل من خلالها الحزب على تمويل بقدر عدد المقاعد له في المجالس النيابية، وعدد الناخبين الذين انتخبوه في أي انتخابات، وهنا يكون كل حزب حصل على قدر قوته في الشارع.

القاعدة الثانية: لا تتحجج الدولة بهذا الدعم وتتدخل في رؤية الأحزاب، مؤكدا أن دور لجنة شئون الأحزاب لجنة قضائية نري بقاءها وزيادة قوتها وضرورة دعم تشكيل هذه اللجنة بقيادات حزبية قديمة مما لها من خبرات.