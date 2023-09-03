صحة أسيوط: تواصل حملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

نظمت مديرية الصحة في محافظة أسيوط، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. تحت رعاية الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة باسيوط، تم تنظيم الحملة في مركز ديروط، بإشراف الدكتور جمال حريز، مدير الإدارة الصحية بديروط.

وشملت الحملة مجموعة متنوعة من الخدمات التي تم تقديمها للمواطنات في العيادات الثابتة والمتنقلة في قرية مساره وقرية قصر حيدر. تم إجراء الكشوفات الطبية على المراجعات في هذه العيادات، إضافة إلى عقد عدة ندوات توعوية.

واحتضنت قاعة بكنيسة قرية مساره مجموعة من النساء في نفس القرية لحضور ندوة توعوية بعنوان "الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة". وفي مركز ديروط ، ألقت ميرفت إبراهيم، مسئولة الإعلام في الإدارة الصحية بمركر ديروط، كما ألقت ميرفت محاضرتين توعويتين أيضًا في هذا السياق احدهما بالوحدة الصحية لقرية مساره والأخري بالوحدة الصحية لقرية قصر حيدر.

شارك في الحملة أيضًا الممرضة فاطمة محمد والرائدة الريفية هبة محمد محمد من قرية مساره، حيث قدموا مساهمة فعالة في توعية المواطنات وتقديم الدعم اللازم لهن فيما يتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وتعتبر هذه الحملة الخدمية والتوعوية المجانية جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي، ولضمان الارتقاء بجودة الحياة الأسرية. الحملة تسهم في تمكين الأسر وتوفير الخدمات الضرورية التي تعزز صحة ورفاهية الأسر المصرية.

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط

صحة اسيوط اليوم الثاني لحملة رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بديروط