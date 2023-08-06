للقضاء على قوائم الانتظار.. إجراء 13 ألفًا و558 عملية جراحية بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أنه تم إجراء 13 ألفًا و558 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات؛ للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية يوليو 2023 منها، 8250 عملية جراحة عيون، و1058 جراحة مخ وأعصاب، و716 عملية جراحة الأورام؛ 2760 قسطرة قلبية؛ و183 عملية جراحية أوعية دموية وقسطرة طرفية؛ و166 عملية جراحية قلب مفتوح؛ 356 عملية جراحة العظام؛ و53 قسطرة بالمخ؛ 16 عملية جراحية زراعة قوقعة.

يأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 54 ألفًا و985 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة الرئاسية تتم بمشاركة عدد 20 مستشفى داخل المحافظة تشمل، مستشفى المنيا العام؛ مستشفى رمد المنيا؛ مستشفى ملوى التخصصي؛ مستشفى التأمين الصحي؛ مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط؛ مركز أورام المنيا؛ مستشفى المنيا الجامعى؛ مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا؛ ومستشفى القلب والصدر الجامعى، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال؛ مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا؛ مستشفى مصر المحبة؛ مستشفى الراعى الصالح بسمالوط؛ مستشفى دار الهلال التخصصي؛ مركز النيل الدولى للعيون؛ مستشفى سمالوط التخصصى ومستشفى المنيا الوطنى، ومستشفى الصفوة ببنى مزار، ومستشفى رمد بنى مزار، ومستشفى دير مواس التخصصى.