بوتين يفتتح مؤسسات تعليمية جديدة في 5 مناطق روسية

يُطلق الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، ونظيره القرغيزي صدير جباروف، عن بُعد بناء ثلاث مدارس ثانوية روسية في قرغيزستان، تزامنًا مع افتتاح المدارس وبدء العام الدراسي في البلدين، حسبما أفاد الكرملين، مساء اليوم الخميس.

وأوضح الكرملين، أن التعليم في المدارس الروسية التي ستشاد في مدن بيشكيك العاصمة، وباتكين وكاراكول.

مؤسسات تعليمية جديدة

كما سيدشن الرئيس بوتين مؤسسات تعليمية جديدة في خمس مناطق روسية، احتفالا ببدء العام الدراسي في البلاد.

من ناحية أخرى، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعيد ميلاده الـ69.

وجاء في برقية تهنئة وجهها بوتين للوكاشينكو وتم نشرها في موقع الكرملين: "السيد ألكسندر غريغوريفيتش المحترم، أهنئك بصدق بمناسبة عيد ميلادك. كنتم تعملون على مدى سنوات طويلة بلا أي كلل من أجل مصلحة الشعب البيلاروسي الشقيق، وتنتهجون خطا ثابتا يهدف إلى التنمية الشاملة للعلاقات الودية بين بلدينا. إنني أقدر بصدق التفاهم المتبادل القائم بيننا".

وأضاف بوتين: "أنا متأكد من أننا سنتمكن من خلال الجهود المشتركة من التغلب على أي صعوبات وضمان مواصلة توسيع التعاون الروسي البيلاروسي متعدد الأوجه، بما في ذلك في إطار الدولة الاتحادية".

وتمنى الرئيس بوتين لنظيره البيلاروسي الصحة والسعادة والرفاهية والنجاح في منصبه.