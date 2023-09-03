داخل سلة المهملات.. حبس سيدة وعشيقها 3 سنوات بأسيوط

حكمت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، بمعاقبة سيدة وعشيقها بالحبس لمدة 3 أعوام بتهمة إلقائهما طفلتهما داخل مقلب قمامة في مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

كانت بداية هذه الواقعة التابعة لقضية رقم 3577 لعام 2023 جنايات مركز القوصية، عندما ورد بلاغ لمركز شرطة القوصية مُفاد به العثور على طفلة حديثة الولادة, مُلقاه في كيس بلاستيك أسود داخل مقلب قمامة على طريق قرية "الشيخ داود" وفي يديها أسورة مدون عليها اسم والدتها بدون وجود عنوان إقامتها. تم نقل الطفلة إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي الرعاية اللازمة.

بعد التحريات وجمع المعلومات والبحث تحت رئاسة النقيب "إسلام وحيد الجاحر"، معاون مباحث مركز شرطة القوصية، وكشفت التحريات وجمع المعلومات أن والدة الطفلة تدعى "ليلى" تبلغ من العمر 21 سنة، ووالدها يدعى "مصطفى" يبلغ من العمر 36 سنة، يقيموا في مدينة القوصية, التابعة لمحافظة اسيوط. تبين وجود علاقة غير شرعية بين والدة الطفلة وعشيقها، حيث كان المتهم يتردد كثيرًا على مسكن المتهمة. ونتيجة للعلاقة الغير شرعية، حدث الحمل وقام المتهم بإلقاء الطفلة في المقلب قمامة بعد ولادتها.

تم تشكيل فريق تحقيق للبحث في الحادث وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على السيدة وعشيقها. تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما. قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات.

وفي الجلسة القضائية اليوم، أمرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة السيدة وعشيقها بالحبس لمدة 3 أعوام لجريمتهما. هذا الحكم يأتي إنذارًا لجميع الأشخاص الذين يتسببون في إهمال الأطفال وتعريضهم للخطر.

يجب على المجتمع أن يشجع على التبليغ عن أي حالة تتعلق بإهمال الأطفال أو التعدي عليهم. من المهم أن تكون هناك رقابة صارمة وتطبيق صارم للقانون لمنع حدوث مثل هذه الجرائم البشعة. الأطفال هم أمل المستقبل ويجب علينا جميعًا حمايتهم وتوفير بيئة آمنة ومحبة لهم