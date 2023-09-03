حسام المندوه يكشف عن منصبة من انتخابات الزمالك المقبلة

كشف النائب حسام المندوه المرشح المحتمل في انتخابات نادي الزمالك القادمة في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد عن منصبه الأقرب للترشح على مقعده.

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أكد المندوه في تصريحات اذاعية مساء اليوم الأحد عبر برنامج طويلة وعالية مع الإعلامي هاني حتحوت اليوم الأحد "لم أحدد حتى الآن تحديد القائمة التي انضم إليها في الانتخابات".

أشار المندة في تصريحات إذاعية "ولكني حددت منصبي وهو الترشح على مقعد أمين الصندوق، من صغري وانا اتابع المعاملات المادية داخل الزمالك وكيف يتم التعاقد مع اللاعبين وخلافه".

أردف "أكن كامل الاحترام إلى حسين لبيب ومازلنا على تواصل منذ ان عملنا سويا في لجنة إدارة الزمالك لمدة ٦ أشهر".

وأضاف "أثق في قدرات لبيب الادارية ولكن في الانتخابات يجب أن تحلل القائمة بالكامل لأنها لن تعمل بناء على شخص واحد فقط".

وواصل المندوه تصريحاته "لم أحسم القائمة المنضم إليها وحاليا اعمل على اختيار القائمة الأنسب".