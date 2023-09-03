بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال الآن في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مانشستر يونايتد ضد أرسنال، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والتي ستقام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي لنسخة الموسم الحالي 3023 – 2024، والتي يلتقي فيها الفريقين على ملعب ستاد الإمارات.

لعب أرسنال من قبل أمام مانشستر يونايتد في 174 مباراة، وتمكن الشياطين الحمر في تحقيق الفوز في 75 مباراة، فيما نجح الجانرز في الانتصار بـ 58 مواجهة، بينما كان التعادل حاضرًا في 41 لقاء بين الثنائي الإنجليزي، استطاع مانشستر تسجيل 276 هدفًا، فيما سجل الجانرز 246 هدفًا.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال مكون من:-

في حراس المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: لينديلوف وديجو دالوت ومارتينيز ووان بيساكا ومارتينيز.

في خط الوسط: برونو فرنانديز وكريستيان إيريكسن وكاسيميرو.

في خط الهجوم: انطوني مارسيال وماركوس راشفورد وأنتوني.

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بينما جاء تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد مكون من:-

في حراسة المرمى: رامسديل.

في خط الدفاع: زينشينكو وغابرييل وويليام ساليبا وبن وايت.

في خط الوسط: كاي هافيرتز وديكلان رايس ومارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: مارتينيلي ونيكيتاه وبوكايو ساكا.

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موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال والقناة الناقلة

تنطلق مباراة اَرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة ونصف من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل الجانرز، والتي تنقل من خلال شبكة قنوات "beIN Sports 1 HD Premium".

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من اللافت للنظر أن مانشستر يونايتد يسجل أعلى عدد من الفرص في المباراة الواحدة في الدوري الإنجليزي بمتوسط 15.7 فرصة، وهذا يجعلهم في المرتبة الثانية خلف برايتون الذي يسجل 17.5 فرصة في المباراة الواحدة. بالمقابل، يأتي أرسنال في المركز السابع فقط برصيد 12 فرصة في المباراة الواحدة، وهو تعادل مع أستون فيلا، متخلفًا عن كريستال بالاس وولفرهامبتون.

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