الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

على خطى المطاعم| حضري الدجاج المسحب اللذيذ

دجاج مسحب
دجاج مسحب

تتميز وصفة الدجاج المسحب بمذاقها المميز، فتعتمد الوصفة على التوابل المصنوع منها الدجاج ومدى تسويتها، للحصول على مذاق شهي ومختلف عن الطرق العادية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها زي المطاعم.

 

دجاج مسحب

طريقة تحضير الدجاج المسحب

المقادير

- الدجاج : دجاجة (كاملة)

- الماء : كوب ونصف

- الخل : ثلث كوب

- الزيت : ثلث كوب

- الثوم : 4 فصوص

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : 4 ملاعق كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الكاري : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- القرفة : 2 عود

- الجزر : 2 حبة (مقطع)

- البطاطس : 1 حبة (مقطعة)

- حبهان: 3 حبات

txt

اصنعي دجاج تكا المشوي علي الطريقة الهندية

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

ضعي في الخلاط كلا من الماء، والزيت، والخل، والثوم، والتوابل ما عدا عود القرفة، ثم شغليه لمدة دقيقتين حتى تمتزج جميع المكونات جيداً.

اغسلي الدجاجة جيداً وانقعيها بالخل ثم اشطفيها بالماء.

ضعي الخضار المقطعة في صينية فرن عميقة ثم افتحي الدجاجة من المنتصف دون تقطيعها واضغطيها فوق الخضار حتى تصبح مسطحة وتنضج من الداخل والخارج.

اسكبي الصلصة فوق الدجاجة ووزعيها جيداً.

ضعي 2 كوب ماء في الصينية كي ينضج الخضار وتمتزج الصلصة معه، ثم قطعي أعواد القرفة ووزعيها فوق الدجاجة وبعدها غطي الصينية بورق الأولمنيوم.

أدخلي الصينية في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى ينضج الخضار والدجاجة ثم ارفعي ورق الأولمنيوم وشغلي الشواية حتى تتحمر الدجاجة من الأعلى.

مواد متعلقة

اصنعي دجاج تكا المشوي علي الطريقة الهندية

حضري تندوري دجاج لرجيم بلا حرمان

حضري دجاج بالزبدة على الطريقة الهندية

غنية بالبروتينات.. دجاج بالفطر وجبن البارميزان

زربيان دجاج بقدر الضغط بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل فاهيتا دجاج بالفرن