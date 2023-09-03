إصابة 7 أشخاص في تصادم بين ميكروباصين على طريق أسيوط الوادي الجديد

وقع حادث تصادم على طريق الوادي الجديد بأسيوط، بين سيارتين ميكروباص، اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بإصابات وكدمات مختلفة

وفور تلقي الأجهزة الأمنية المختصة بلاغاً من غرفة عمليات النجدة عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق الوادي الجديد أسيوط الصحراوي، وإصابة عدد من الأشخاص، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

هرعت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف وأفراد الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث على الفور.

وبعد إجراء الفحص والمعاينة الأولية، تبين أن حادث التصادم وقع بين المركبتين، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات مختلفة في أجسادهم. تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث يحتاجون للعناية الطبية والإسعافات الأولية.

تم إبلاغ الجهات المختصة بالحادث وباشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث ليتم عرضه على النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وقد قامت الإدارة العامة للمرور بإزالة آثار الحادث وضفة النهر من الطريق، وأعادت الحركة للمركبات المارة. التحذيرات والتنبيهات تم نشرها للحفاظ على سلامة السائقين والمارة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أهمية الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة، والحرص على السلامة الشخصية وسلامة الآخرين أثناء القيادة، للوقاية من وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.