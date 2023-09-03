إصابة 7 أشخاص في تصادم بين ميكروباصين على طريق أسيوط الوادي الجديد
وقع حادث تصادم على طريق الوادي الجديد بأسيوط، بين سيارتين ميكروباص، اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بإصابات وكدمات مختلفة
وفور تلقي الأجهزة الأمنية المختصة بلاغاً من غرفة عمليات النجدة عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق الوادي الجديد أسيوط الصحراوي، وإصابة عدد من الأشخاص، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
هرعت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف وأفراد الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث على الفور.
وبعد إجراء الفحص والمعاينة الأولية، تبين أن حادث التصادم وقع بين المركبتين، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات مختلفة في أجسادهم. تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث يحتاجون للعناية الطبية والإسعافات الأولية.
تم إبلاغ الجهات المختصة بالحادث وباشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث ليتم عرضه على النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وقد قامت الإدارة العامة للمرور بإزالة آثار الحادث وضفة النهر من الطريق، وأعادت الحركة للمركبات المارة. التحذيرات والتنبيهات تم نشرها للحفاظ على سلامة السائقين والمارة في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أهمية الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة، والحرص على السلامة الشخصية وسلامة الآخرين أثناء القيادة، للوقاية من وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
- أسيوط
- محافظة أسيوط
- محافظ أسيوط
- محافظة
- محافظ
- اللواء عصام سعد
- رئيس جامعة أسيوط
- الدكتور أحمد المنشاوي
- جامعة أسيوط
- ديوان عام محافظة
- رئيس
- نائب رئيس جامعة الازهر فرع أسيوط
- نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي
- نائب رئيس جامعة الأزهر
- جامعة الأزهر
- جامعة الازهر فرع اسيوط
- جامعة الازهرللوجة القبلي
- رئيس جامعة
- الوحدة المحلية
- مركز
- مدينة
- قسم
- قرىة
- مركز ومدينة
- رئيس مركز ومدينه
- رئيس الوحدة المحلية
- رئيس حي
- شرق
- شرق أسيوط
- غرب
- غرب أسيوط
- ديروط
- القوصية
- منفلوط
- مركز أسيوط
- ابوتيج
- صدفا
- الغنايم
- البداري
- ساحل سليم
- الفتح
- أبنوب
- الوادى الجديد
- محافظة الوادي الجديد
- محافظ الوادى الجديد
- اللواء دكتور محمد الزملوط
- رئيس جامعة الوادي الجديد
- الدكتور عبدالعزيز طنطاوى
- جامعة الوادى الجديد
- نائب محافظ الوادي الجديد
- حنان مجدي
- نائب محافظ
- جامعة
- الخارجة
- الداخلة
- بلاط
- باريس
- الفرافرة
- إصابة 7 أشخاص في تصادم بين ميكروباصين على طريق أسيوط الوادي الجديد