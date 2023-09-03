الوادي الجديد تبدأ شراء التمور من المزارعين

بدأ مجمع التمور الحكومي بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عملية شراء واستلام محصول التمر للموسم الحالي من المزارعين بسعر 31 جنيهًا للكيلو.

يعود ذلك إلى بدء موسم قطف التمور في المحافظة، وتحديدًا تمور سيوة شبه المجفف المعروفة بالتمر الصعيدي، إلى جانب بعض الأصناف الأخرى المشهورة في المحافظة مثل البرحى والمجدول.

ويتميز المحافظة بوجود نحو 3.8 مليون نخلة، وفقًا لآخر تعداد للنخيل المثمر وغير المثمر في المحافظة، وتهدف المبادرات الحالية لزراعة المزيد من النخيل إلى الوصول إلى 4 ملايين نخلة في ديسمبر المقبل. وتم شراء التمور من المزراعين بسعر 31 جنيها للضمان تحقيق عوائد اقتصادية عالية لهم وتغطية التكاليف.

وأكد محمد ضاحي، مدير مجمع تمور الوادي الجديد، أن سعر شراء كيلو التمر يتم تحديده وفقًا لمؤشرات العرض والطلب وسياسة السوق لضمان عوائد للمزارعين وتسويق المنتج سواء محليًا أو للتصدير، بالإضافة إلى تعبئة وتصنيع التمور بالمكسرات والشوكولاتة وإنتاج دبس التمر. وأوضح أن إعلان المجمع عن سعر شراء التمور يساهم في الحفاظ على استقرار السوق وتوازن الأسعار وفقًا لمعدلات العرض والطلب.

وأضاف ضاحي أن المجمع يحتوي على 64 ثلاجة تخزين للتمور، مجهزة بشكل مناسب لسهولة تخزين المحصول وتأجيرها للتجار والمزارعين الذين يرغبون في تخزين التمور. يهدف المجمع إلى توفير بيئة مناسبة لحفظ جودة المحصول والحفاظ على قيمته التجارية.

ويعتبر مجمع التمور الحكومي بالوادي الجديد إحدى المبادرات الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي في المحافظة، وتعزيز أهمية المحصول المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي.