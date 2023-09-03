الحوار الوطني.. مي رشدي تطالب بفتح باب التبرعات أمام الشخصيات الاعتبارية لتمويل الأحزاب

أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب أن الهدف من تعديل قانون الأحزاب السياسية هو تقوية الأحزاب ودعم دورها داخل المجتمع.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها في جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن سبب ضعف الأحزاب في مصر كونها لا تمتلك الحاضن الشعبي الحقيقي.

وأشارت إلى أن لجنة شئون الأحزاب نقطة مهمة في التأكد من أن الأحزاب تسير في المسار الصحيح ولا تحيد عنه، مؤيدة استمرار اللجنة مع دعمها بإمكانيات وصلاحيات مع وجود أمانة فنية، وضرورة ممارسة الحوكمة والرقابة والديمقراطية داخل الأحزاب.

ولفتت إلى أن رغم أن القانون لا يمنع الاندماج إلا أن هناك حاجة ماسة إلى تنظيمه، مطالبة بضرورة فتح باب التبرعات للشخصيات الاعتبارية لتمويل الأحزاب.