وحدة التطبيقات العلمية بجامعة الأزهر للوجه القبلي تناقش تحسين جودة الخدمات المقدمة

عقد مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية لفرع أسيوط، جلسته اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ورئيس مجلس إدارة الوحدة، والدكتور نبيل يونس، مدير الوحدة، والدكتور جمال سلطان، عميد كلية الصيدلة بنات وأعضاء الهيئة الإدارية؛ لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بالوحدة ودورها المهم في خدمة فرع الجامعة.

وأشاد فضيلة الدكتور محمد عبدالمالك، بدور الوحدة المتميز وإنجازاتها المتحققة في فرع الجامعة للوجه القبلي، وتم مناقشة استراتيجيات تطوير الوحدة وتعزيز دورها في دعم الأبحاث العلمية والتكنولوجية في القطاعات المختلفة.

وبحث الاجتماع سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة من الوحدة وتعزيز قدرتها على التواصل مع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الأخرى. تمت مناقشة إجراءات جديدة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للوحدة وتعزيز كفاءتها في تقديم الدعم الفني والاستشارات.

وناقش سبل تعزيز التعاون والشراكات مع الجامعات والمؤسسات العلمية والتكنولوجية الأخرى في المنطقة. تعتبر الوحدة جزءًا أساسيًا من التطور العلمي والتكنولوجي في المجتمع وتعزز البحوث العلمية والابتكارات التكنولوجية.

بعد المناقشات الهامة، تم اتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها دعم دور الوحدة في خدمة فرع الجامعة وتحقيق أهدافها العلمية والتكنولوجية. تعكس هذه القرارات التزام المجلس الإداري بمواصلة تطوير الوحدة ودعمها في تحقيق مزيد من التفوق والتميز.

يعتبر هذا الاجتماع فرصة مهمة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين أعضاء وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية وتوجيهها نحو تقديم خدمات عالية الجودة والمساهمة في تطوير المجتمع بصفة عامة.

إجتماع مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي

إجتماع مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي

إجتماع مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي

إجتماع مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي

إجتماع مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي

إجتماع مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي

إجتماع مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي