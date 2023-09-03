إزالة الأتربة والقمامة من شوارع مركز الداخلة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، حملة نظافة شاملة وتحسين بيئة وإزالة اشغالات بقرية الهنداو، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لقرى الهنداو.

وشملت أعمال الحملة إزالة الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات. تم قزم وقص وتقليم وتهذيب الأشجار الكثيفة التي تحجب الرؤية وتعيق المرور والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ، وتم تنظيفها بالمياه ونقل المخلفات إلى المكان المخصص لها باستخدام معدات الوحدة المحلية. تمت تسوية وتمهيد وتوسيع الشوارع، تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز، ومحمود جبالى رئيس الوحدة المحلية لقرى الهنداو، وهيثم حسين المشرف العام على الأحياء، وأيمن محمد حسين رئيس حى الزهور، والجناين والمشرف على قسم النظافة ومحمد فنده رئيس حى شمال شرق موط وأيهاب كامل رئيس حى جنوب موط، وأسامة ميلاد رئيس حى غرب موط، ومحمود عبد الجواد رئيس قسم تحسين البيئة ومحمد سيد، وممدوح دياب العلاقات العامة وأقسام النظافة وتحسين البيئة والعلاقات العامة.

وأكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، على بدء عملية نظافة شاملة في جميع القرى تباعًا. تمهيدًا ورفعًا للأتربة من الشوارع وتعديلًا في بعض أعمدة الكهرباء لتوسيع الشوارع الداخلية بالإضافة إلى إزالة المنازل القديمة التي تشكل خطرًا على المواطنين. تم أيضًا توسيع طبقات الطرق الفرعية المؤدية لكل قرية.

حملة لإزالة الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات بمركز الداخلة

حملة لإزالة الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات بمركز الداخلة

حملة لإزالة الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات بمركز الداخلة

حملة لإزالة الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات بمركز الداخلة

حملة لإزالة الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات بمركز الداخلة

حملة لإزالة الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات بمركز الداخلة

حملة لإزالة الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات بمركز الداخلة