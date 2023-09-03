نقيب الصحفيين أمام الحوار الوطني: الصحافة القومية ماتت.. وعلينا إعادة الاعتبار لها 

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أن حرية الرأي والتعبير جزء رئيسي وحقيقي فيه حرية الصحافة والتي تتعرض لقيود كبيرة خلال الفترة الأخيرة تحتاج للمراجعة.

وأكد البلوشي خلال مشاركته في جلسة دعم حرية الرأي والتعبير بالحوار الوطني على أن حرية الصحافة ليست منحة أو رشوة ولكنها ضمانة حقيقية لحرية المجتمع والتنوير والديمقراطية وأيضا الاستحقاقات الدستورية. قائلا: "حرية الصحافة تعاني كثيرا".

ولفت إلى أن دعم بيئة حرية الصحافة تأتي من ضرورة اطلاق سراح كل المحبوسين، وأيضا منع ما يتم من حجب للمواقع، مع العمل على أهمية مراجعة تشريعات الإعلام وخاصة قانون تنظيم الصحافة والإعلام مشيرا إلى أن الصحافة القومية ماتت وعلينا مراجعة اعتبارها مرة أخرى لدعم بيئة حرية الصحافة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن حرية الصحافة تتحقق من إعادة الاعتبار للتنوع والاختلاف مرة أخرى، خاصة أن الثقة تراجعت بشكل كبير فيما يقدم من مادة صحفية خلال الفترة الأخيرة.