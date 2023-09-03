مدينة قوص: 3 مبادرات خدمية تهتم بالصحة والنظافة والمستشفى العام

أشادت هبه الفولى نائب رئيس مركز ومدينة قوص، بالدور الخدمى الداعم الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي ، مثمنة للمشاركة الميدانية لجمعية السلام المسيحى الخيرية من خلال مبادرة ابنتى الغالية التي ينفذها شباب وشابات مركز قوص و تستهدف الإرتقاء بمستوي النظافة والتجميل وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي على شوارع مدينة قوص.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لنائب رئيس مركز ومدينة قوص، بشارعى الجمهورية وبورسعيد؛ لمتابعة أعمال التجميل التى تشرف عليها جمعية السلام المسيحى بمدينة قوص من خلال مبادرة قوص امانكو بمشروع ابنتى الغالية التابع لهيئة كوبتك اورفانز والمنفذ بجمعية السلام المسيحى الخيري بقوص وحيث تستهدف تنظيف وتجميل بعض الشوارع التى شاركت فيها الفولى بيدها مع الفتيات وقامت بدهان بعض اعمدة الكهرباء والبلدورات .

الجدير بالذكر أن الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص قام مطلع اغسطس الماضى بتدشين بغرس اول شجرة بشوارع المدينة ضمن اعمال مبادرة قوص امانكو التي تتبناها جمعية السلامة المسيحي .

يذكر أن جمعية السلام المسيحى تنفذ على أرض مدينة قوص مبادرة خدمية بعنوان ابنتى الغالية والتى تنفذ بدعم من هيئة كوبتك اورفانز من خلال ٣ محاور هى مبادرة امانكو والتى تهتم بالنظافة والتجميل ومبادرة ايدك تتلف فى حرير وهى تهتم بالتدريب الحرفى للفتيات ومبادرة صحتك بالدنيا وهى تعنى بالصحة وصيانة قسم الغسيل الكلوى بمستشفى قوص المركزى.