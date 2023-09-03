مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر تويتر : ارسنال ومانشستر يونايتد مباشر الان يلا شوت

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر تويتر : ارسنال ومانشستر يونايتد مباشر الان يلا شوت ، يتوفر لديكم البث المباشر لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، حيث ستُلعب هذه المباراة في إطار الجولة الرابعة من المسابقة. ستقام المباراة مساء اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 على أرضية ملعب الإمارات في لندن، وتعد هذه المباراة من أهم مباريات الموسم.

من المتوقع أن تكون هذه مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر تويتر مثيرة للجماهير، حيث سيتقابل فريقا أرسنال ومانشستر يونايتد، اللذين يعدان من المرشحين البارزين للفوز بلقب الدوري هذا الموسم. يدخل فريق أرسنال المباراة بعد تعادله في المباراة السابقة 2-2 مع فولهام، وهو بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا.

من ناحية أخرى، قدم فريق مانشستر يونايتد أداءً مذهلاً في آخر مباراتين تحت قيادة مدربه الجديد إريك تن هاج، حيث عادوا من تأخر بهدفين أمام نوتنغهام فورست ليفوزوا 3-2. هذا يضيف إثارة إضافية لهذه المباراة المنتظرة.

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر تويتر : ارسنال ومانشستر يونايتد مباشر الان يلا شوت

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر تويتر

ادعى ميكيل أرتيتا الصاعد أن أداء أرسنال في التعادل بأربعة أهداف في نهاية الأسبوع الماضي مع فولهام كان "أفضل 10 مرات" من فوزهم 2-1 على كوتجرز في هذه المرحلة من العام الماضي، على الرغم من أن بعض Gooners المتضررين ربما فكروا بشكل مختلف في ذلك الوقت. انطلقت صافرة النهاية.

بعد فوزين غير مقنعين على كريستال بالاس ونوتنجهام فورست، أرسل أرسنال هدفًا آخر في الدقيقة الأولى على ملعب الإمارات عبر أندرياس بيريرا ، لكن بوكايو ساكا - الذي أرسلت تمريرته لاعب مانشستر يونايتد السابق بعيدًا - تحول من الصفر إلى بطل من ركلة الجزاء. بقعة قبل أن يبدو أن إيدي نكيتيا قام بما يكفي للحفاظ على بداية أرسنال بنسبة 100٪.

كانت الكتابة على الحائط بالنسبة لفريق ماركو سيلفا عندما رأى كالفن باسي اللون الأحمر، أو هكذا اعتقد الإمارات، حيث اختار جواو بالينيا العائد بخبرة الزاوية السفلية ليحصد النقاط غير المتوقعة لفولهام، مما دفع أرسنال إلى المركز الخامس. في جدول الدوري الممتاز في هذه العملية.

سبع نقاط من تسع نقاط معروضة ليست كارثية بالنسبة لحاملي درع المجتمع، لكن تجربة أرتيتا في بداية الموسم أدت إلى ارتباك وانتقادات على قدم المساواة، ومثل هذا الابتكار لم يحل بعد مشكلاتهم الدفاعية الصارخة على أرضهم.

في الواقع، يتجه آرسنال إلى المواجهة الرئيسية يوم الأحد بعد أن حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات، لكن فريق أرتيتا يمكنه عادةً مواجهة أوجه القصور الدفاعية بكفاءة هجومية، حيث سجل هدفين على الأقل في تسعة من آخر 10 مباريات. ألعاب الطيران في شمال لندن.

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لم تقتصر العروض الرائعة المليئة بالأهداف على العاصمة الإنجليزية في نهاية الأسبوع الماضي فقط، حيث صنع نوتنغهام فورست تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، ليصبح أول فريق في المسابقة يسجل هدفين في أول أربع دقائق أمام مانشستر يونايتد.

فاجأهدف تايو أوونيي ورأسية ويلي بولي جماهير الشياطين الحمر، لكن كريستيان إريكسن نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 17، قبل أن يكمل زميلاه لاعبا خط الوسط كاسيميرو وبرونو فرنانديز التحول الجدير بالثناء في الدقيقة 45 الثانية.

في عودة مرحب بها إلى طرق الانتصارات بعد الخسارة المخيبة 2-0 أمام توتنهام هوتسبر - الذي سيسعى أرسنال إلى محاكاته في نهاية هذا الأسبوع - يحتل فريق إريك تين هاج المركز الثامن في التصنيف الأولي، بعد أن سجل أيضًا فوزًا ساحقًا - حقق الفوز على ولفرهامبتون واندررز 1-0 على أرضه.

في حين أن مرونة الشياطين الحمر على أرضهم ليست محل نقاش، فقد يرغب بعض مشجعي مانشستر يونايتد في التغاضي عن سجل فريقهم القبيح خارج أرضه، والذي يقرأ ثلاثة انتصارات فقط من آخر 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض منافسة، وسجل مرة واحدة فقط في آخر مباراة له. أربع مباريات من هذا القبيل.

أعاد رجال تين هاج أرسنال إلى الأرض بفوزه 3-1 على ملعب أولد ترافورد العام الماضي، لكن أرسنال أكملوا مهمتهم الانتقامية بانتصار ساحر 3-2 على ملعب الإمارات في يناير، وليس منذ أن سرق جيسي لينجارد الأضواء في ديسمبر 2017، حقق مانشستر يونايتد الفوز في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على أرض الإمارات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي ومانشستر يونايتد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي ومانشستر يونايتد | من هنــــا