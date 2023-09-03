ملك خفاجي تحصد لقب بطولة "بيجا" المفتوحة للإسكواش

تمكنت ملك خفاجي لاعبة المنتخب المصري ونجمة نادي سبورتنج، من التتويج بلقب بطولة "بيجا" المفتوحة للإسكواش، والتي أقيمت بأستراليا عل حساب منافساتها تانفي كانا بنتيجة 3-2.





وبدأت لاعبة سبورتنج مشوارها في بطولة بيجا المفتوحة بتحقيق الانتصار على الماليزية شيفتارا كومار (3-0) في دور ال16، وخلال ربع النهائي فازت على الأسترالية إيرين كالسان بالنتيجة ذاتها، قبل أن تتمكن من الفوز زميلتها الأسترالية الأخرى أليكس هايدون (3-2) في الدور نصف النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط المواجهة النهائية : "7-11، 11-7، 11-4، 8-11، 11-8".

انجاز الناشئات ..

على صعيد آخر تمكن منتخب مصر لناشئات الاسكواش من تحقيق انجازا جديدا يوليو الماضي بعد احتفاظ اللاعبات بلقب بطولة العالم للفرق التى أقيمت فى ملبورن الأسترالية، بعد الفوز فى المباراة النهائية على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0.

وهنأ عاصم خليفة رئيس الاتحاد البعثة المصرية علي هذا الانجاز الكبير والحرص علي رفع علم مصر في المحافل الدولية واشاد خليفة بحجم المجهود الكبير الذي بذله كل افراد البعثة علي مدار المنافسات والتي أكدت عن التفوق الكبير للفريق المصري خاصة من أصعب الظروف ونجح المجلس في التغلب عليها.

وضمت قائمة مصر 4 لاعبات تحت رئاسة احمد حواس رئيس البعثة وأشرف حنفي المستشار الفني هن: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد، تحت القيادة الفنية لأمنية عبد القوي وأشرف حنفي.



لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا