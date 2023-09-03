الأهلي يختتم مرانه الصباحي بالنمسا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الصباحي اليوم الأحد، والتي أقيمت على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الأحمر بدولة النمسا.





وقام لاعبو الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة ، بالجري حول الملعب، بالإضافة لتدريبات خاصة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط أحمال الأهلي، في ظل حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

وخلال فعاليات الفقرة الثانية تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات؛ من أجل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، و خصص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية، والضربات الثابتة.

مواجهات الأهلي المقبلة ..

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري؛ وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري ، بالإضافة إلى ملاقاة سيمبا التنزاني 20 من الشهر ذاته في ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري السوبر الأفريقي .

الأهلي وسيمبا ..

وأسفرت فعاليات قرعة الدوري الإفريقي لكرة القدم التي أقيمت الساعات الأخيرة ، عن مواجهة الأهلي لفريق سيمبا التنزاني في افتتاح مباريات البطولة.

ويلتقي الفريقان في بداية منافسات البطولة بدور الثمانية، حيث تقام مباراة الذهاب في تنزانيا بملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر، على أن تنطلق تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر.



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