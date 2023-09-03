ثروت سويلم يكشف تفاصيل جديدة بخصوص الدوري الممتاز

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد ، عن تفاصيل انطلاق الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز والذي ينطلق خلال شهر سبتمبر الجاري.

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أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" دوري المجموعة الواحدة هو الأنسب للكرة المصرية، ومن قبل فى عام 2015 فشلنا عندما قرر اتحاد الكرة تغيير النظام.

أشار في تصريحات صحفية:" الدوري لا يوجد به أى تغيير فى شكله خلال الفترة المقبلة، وبالطبع هناك ضغط مباريات توقفات كثيرة، ولكن تكررت من قبل وتم التعامل بشكل جيد معهم وقادرين على ذلك الموسم الجديد أيضًا، والدوري المصري عندما يكون من مجموعة واحدة يكون أقوي.

في سياق مٌتصل ، توج النادي الأهلى خلال الموسم الماضي في منافسة شرسة مع نظيره بيراميدز.