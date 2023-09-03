الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

"بارزاني" و"السوداني" يطالبان بملاحقة مطلقي النار على المتظاهرين في كركوك

بارزاني و السوداني
"بارزاني" و "السوداني"

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء الاتحادي العراقي  محمد شياع السوداني تطورات الوضع الأمني في كركوك، وشدد الجانبين على ضرورة ملاحقة مطلقي النار ومقاضاتهم بسبب تسببهم في سقوط شهداء وجرحى.

وأكد بارزاني والسوداني  على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أمن واستقرار كركوك ومنع أية محاولة لتخريب التعايش وأمن المدينة ومواطنيها،  مطالبين الجهات الأمنية في المدينة حفظ الأمان والاستقرار لكل مكونات كركوك بدون تمييز او تفرقة، لافتين ان قطع الطريق يودي إلى المزيد من التوتر وتدهور الوضع الأمني في المدينة.

وادان بيان رئاسة الاقليم إطلاق النار واستخدام السلاح ضد المتظاهرين المدنيين، لافتا ان إثارة التوترات والفوضى الأمنية في كركوك تمثل تهديداً حقيقياً للتعايش والأمن والاستقرار فيها، داعيا الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية العراقية اتخاذ الإجراءات العاجلة الضرورية.

وقال البيان ان واجب القوات الأمنية هو حماية أمن كل مكونات كركوك بدون تمييز وتقديم مطلقي النار إلى العدالة وإن حماية الأمان والاستقرار والأمن هي مسؤولية الأطراف كافة وعليها أن لا تسمح بتعقيد الأوضاع الأمنية في كركوك وفي أنحاء المحافظة مهما كانت الذريعة ، مطالبا الجميع التزام ضبط النفس وإعادة فتح الطرق ليعود الأمان والحياة الطبيعية لمواطني كركوك.

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