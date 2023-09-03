إزالة حالة بناء مخالف بحي شرق اسيوط

قام حي شرق أسيوط، بإزالة أعمدة وحوائط الدور الرابع عشر بتقسيم البترول، والتحفظ على مواد البناء والأعمال المخالفة بالكامل، كما تم مصادرة المعدات المستخدمة في عملية البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التي تهدف إلى التصدي لأي عمليات بناء مخالف في المحافظة والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات، والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، تبين أن أحد المواطنين قام بالبناء بصورة مخالفة.

وأكد رئيس حي شرق أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة وتشكيل حملات من أجل منع أي تعديات جديدة، وإيقاف البناء المخالف فورًا، والتعامل بحزم وقوة في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية في محافظة أسيوط للحفاظ على النظام العام وتطبيق القوانين المرتبطة بمنع التعديات العشوائية والحفاظ على جمالية المدينة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات في المستقبل لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات العمرانية والبيئية.

حملة لازالة فورية لبناء الدور 14 مخالف بحي شرق اسيوط

حملة لازالة فورية لبناء الدور 14 مخالف بحي شرق اسيوط

حملة لازالة فورية لبناء الدور 14 مخالف بحي شرق اسيوط

حملة لازالة فورية لبناء الدور 14 مخالف بحي شرق اسيوط

حملة لازالة فورية لبناء الدور 14 مخالف بحي شرق اسيوط

حملة لازالة فورية لبناء الدور 14 مخالف بحي شرق اسيوط